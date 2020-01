LA POLITICA

BELLUNO Civiltà Bellunese Liga Veneta. Il gruppo consigliare guidato da Franco Roccon cambia nome. Nato come lista civica, nel 2016 ed entrata in consiglio comunale dalla parte dell'opposizione con il secondo mandato del sindaco Jacopo Massaro, il gruppo di Roccon si lega ora al gruppo politico Liga Veneta Repubblica, aggiungendone nome e simbolo. La comunicazione è già stata inoltrata al presidente del Consiglio comunale Francesco Rasera Berna. «La Liga Veneta afferma Roccon ha solide basi statutarie nel federalismo e nell'autonomia e si è spesa molto perché i veneti e i bellunesi votassero al referendum del 22 ottobre 2017 con la palese richiesta di maggiore autonomia e il cambiamento di uno Stato in senso federale. Sono orgoglioso di rappresentare questa forza politica nel Consiglio Comunale del Capoluogo e di proiettare lo storico movimento autonomista veneto verso le nuove sfide elettorali che ci attendono».

La Liga, movimento federalista e autonomista, è nata 22 anni fa e tra i suoi fondatori c'era proprio anche il consigliere Roccon. «Le mie radici le conoscono tutti, sono stato la seconda tessera nel Bellunese della Liga nel 1982 aggiunge - adesso che sono nelle istituzioni ho pensato fosse importante portare il simbolo venetista per eccellenza all'interno del Consiglio comunale».

A.Tr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA