Città senza skate-park: una mamma fa da apripista

LA PROPOSTABELLUNO All'ex caserma Piave, al Parco Emilio o chissà dove. È partita la ricerca di uno spazio per lo skate park. A lanciare l'idea di attrezzare un'area con rampe e salti per skate, bmx e roller è stata una mamma, Francesca Celi; l'amministrazione comunale ha accolto la proposta e, ora, si sta guardando attorno. Certo il progetto prevede un investimento non da poco, per questo le tempistiche di realizzazione non sono note né ci sono ancora i fondi stanziati, ma l'assessore Biagio Giannone a cui si è rivolta la cittadina, non...