BELLUNO Buono il bilancio dei controlli effettuati dalle forze dell'ordine durante i giovedì sera, per la manifestazione Belluno di sera 2020. Il comandante della Volante, Federico Farris, ha stilato un bilancio dell'operazione insieme al vice ispettore Marco Ceolin. Si è trattato di controlli di servizio straordinari, che hanno avuto come obiettivo principale quello del «contrasto alla criminalità in generale e alle forme di degrado urbano e di illegalità diffusa.

I servizi hanno visto impiegati diversi equipaggi della questura ha esordito Farris -, la Squadra mobile e la Polizia scientifica, insieme alla Guardia di finanza, con l'ausilio dell'unità cinofila, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia locale. I controlli hanno interessato principalmente il centro cittadino, parte nevralgica di interesse all'evento, ma senza tralasciare anche la periferia. Parliamo dell'area commerciale: via Vittorio Veneto, via Vecellio fino a spingersi a Ponte nelle Alpi». Veniamo ai dati. Sono stati impiegati 32 equipaggi. Controllate circa 210 persone, due delle quali denunciate per resistenza a pubblico ufficiale. Gli esercizi pubblici che sono stati oggetti di verifica da parte delle forze dell'ordine sono stati 36. Due i locali della piazza sanzionati: l'Osteria dal Bocia per non aver osservato scrupolosamente la normativa relativa al Covid -19 e il caffè Deon, per un bancone collocato all'esterno, senza la prescritta autorizzazione. «Per quanto riguarda gli stupefacenti fa notare il dirigente Farris - e quindi il contrasti allo spaccio al dettaglio sono stati segnalati alla Prefettura sette soggetti, trovati in possesso di marijuana e ashish» per uso personale. Due le perquisizioni personali, finalizzate al reperimento di sostanza stupefacenti. Il questore di Belluno, Lilia Fredella, ha commentato: «Non ci sono stati episodi eclatanti, solo qualcosa qua e là. I ragazzi, come tutti, hanno bisogno di essere seguiti più di altri, alle volte». Un caso, ieri sera (giovedì), per ubriachezza molesta. Un caso di segnalazione, in via Sottocastello per schiamazzi alle 22. Un equipaggio con l'unità cinofila - si è spinto, visto il calendario nutrito di eventi, a Pian Longhi, al campus Paolo Valenti, sul Nevegàl: «nessuna anomalia riscontrata, anzi tutto era molto ordinato», ha riferito vice ispettore Marco Ceolin. Non sono state tralasciate le sale videolottery e i locali con macchine videopoker: anche qui tutto in regola.

Federica Fant

