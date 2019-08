Città libera dalla plastica: c'è l'impegno del Comune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AMBIENTEBELLUNO Città libera dalla plastica. Il Consiglio comunale di palazzo Rosso e la giunta ci credono tando da approvare la mozione (sottoscritta dai tre capigruppo di maggioranza Marco Ciociano Bottaretto per In Movimento, Massimo De Pellegrin per Insieme per Belluno, Giangiacomo Nicolini per Belluno D+ - e due di opposizione Paolo Bello per Partito Democratico e Paolo Gamba per Belluno è di tutti, e presentata in aula dal consigliere Stefano Talamini di In Movimento) si rifà all'iniziativa nazionale Plastic Free e pone degli...