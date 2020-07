LA DENUNCIA

BELLUNO Belluno è di tutti: «L'inerzia dell'Amministrazione ci presenta il conto». La consigliera Roberta Olivotto e il capogruppo Paolo Gamba citano alcune situazioni più critiche: «La ritardata apertura di via Montegrappa, le tante mancate manutenzioni che lasciano la città punteggiata di transenne arancioni, il parco di Chiesurazza e il marciapiedi di via Agordo, promessi dal 2015, via Miari, Villa Bizio Gradenigo, le Gabelli ancora chiuse, il piazzale della Stazione in cui più di un anno fa i lavori dovevano iniziare entro una settimana, le rotonde provvisorie di Piazzale Marconi e all'intersezione tra via Feltre e viale dei Dendrofori, all'ingresso della città». Roberta Olivotto interviene poi sulla questione dei cimiteri: «Non è passato nemmeno un anno da quando le denunce di noi consiglieri dell'opposizione costringevano l'Amministrazione comunale a ricorrere a un intervento d'urgenza per sanare in quattro e quattr'otto la situazione, limitandosi di fatto allo sfalcio dell'erba e a qualche intervento minore ricorda Olivotto -. Anche oggi si interviene sulla spinta delle rimostranze, come nel caso della sistemazione, dopo anni di incuria, della scalinata interna del cimitero di Prade che, sono certa, diventerà, nella narrazione social dell'amministrazione, un'opera epocale». Roberta Olivotto prosegue: «Archiviata la disastrosa collaborazione con la cooperativa che gestiva le strutture su cui l'Amministrazione riversava ogni responsabilità, a maggio dello scorso anno Massaro dava la partita come vinta, ma la squadra è rimasta in panchina, visto che a distanza di mesi siamo nella stessa identica situazione. E oggi continuo a ricevere segnalazioni su segnalazioni di cittadini esasperati, e non solo sui campi santi». Poi l'elenco: dalla situazione di via Sottocastello, alle condizioni delle piste ciclabili, dalle strade nelle frazioni, alle transenne che da mesi insistono sul marciapiedi di viale Fantuzzi e a quelle che da anni costeggiano la strada di Fisterre. Per il capogruppo Paolo Gamba l'inerzia dell'amministrazione non è più tollerabile: «Ci sono i grandi temi che abbiamo spesso ricordato. Ma a mortificare una città che avrebbe tutte le carte in regola per essere un gioiello di rara bellezza, ci sono anche l'incuria e i molti interventi grandi e piccoli promessi e mai attuati. L'Amministrazione ogni volta si barrica dietro la mancanza di risorse o scarica le responsabilità che puntualmente vengono attribuite a qualcun altro. In campagna elettorale Massaro aveva promesso di potenziare il ruolo delle frazioni per garantire il presidio del territorio, ma il tutto è rimasto lettera morta. Il cattivo governo della città ci sta presentando il conto».

Federica Fant

