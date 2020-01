«Città abbandonata»: il Patto va all'attacco

IL CASO

BELLUNO «Belluno capitale delle Dolomiti è una città dormitorio. Se non una città proprio morta. Tra la popolazione regna lo sconforto». È preoccupato il segretario del Patto Belluno Dolomiti Celeste Balcon. L'ex consigliere comunale si scaglia contro l'amministrazione comunale, rea secondo lui di non prendersi cura a sufficienza del territorio e, a sostegno della sua critica, riporta le conversazioni avute nei giorni scorsi con alcuni amici. «Regna lo sconforto tra le persone spiega Balcon, che tira le somme dei giudizi e delle considerazioni raccolte tra la gente -, i più sono scettici che possa avvenire un cambio di rotta, un reale miglioramento. Queste sono le impressioni raccolte da qualche conoscente con cui di recente ho avuto modo di scambiare qualche impressione in merito alle attese per l'anno appena iniziato». Non fa nomi, Balcon, a suo dire non serve perché le critiche raccolte ben riassumono quello che è il pensiero di molti. A colpire è lo scarso via vai in centro storico, che forse fa pendant con le diverse attività cessate negli ultimi tempi, lo sporco a terra e un generale senso di incuria. «Per città non intendo però solo il centro storico aggiunge Balcon -, il problema è diffuso in tutto il territorio del nostro comune. Una signora, in centro, dimostrava tutta la sua indignazione per le cartacce e le cicche in strada; un signore nel camminare lungo un marciapiedi si lamentava per dover fare slalom per non calpestare le deiezioni dei cani. In genere la gente ritiene che manchi il rispetto delle regole per la civile convivenza e contestualmente si chiede perché chi di dovere non le faccia rispettare». E poi le strade, non solo sanpietrini, aiuole e marciapiedi: il malcontento dei cittadini riportato da Balcon si estende anche allo stato della rete stradale comunale. «D'accordo che non ci sono soldi, ma tutti si chiedono perché gli introiti delle multe, dell'Imu, della Tasi, della Tari e dell'Irpef non vengano impiegati per rendere più dignitoso il capoluogo conclude il rappresentante del Patto -. Per tanti anni i cittadini bellunesi hanno dovuto pagare l'Iva sui rifiuti, non dovuta in quanto tassa, allora perché non recuperare gli importi versati mediante compensazione? Con tali importi, se non resi ai cittadini, quanti interventi in opere utili alla nostra collettività si potrebbero eseguire?». Le osservazioni, condivise da Balcon anche con il consigliere comunale Francesco Pingitore, forse prenderanno la forma di un'interrogazione.

Alessia Trentin

© RIPRODUZIONE RISERVATA