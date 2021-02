URBANISTICA

BELLUNO Braccio di ferro tra Comitato e sindaco: sulla Cucciolo Marisiga è pronta ad aprirsi una battaglia. Promettono di non escludere colpi e di tentare tutte le vie, i cittadini della zona di Mier e via Fulcis preoccupati per la grande opera prospettata dall'Amministrazione Massaro. D'altra parte le posizioni ferme di sindaco e assessore rispetto alla bretella di collegamento tra Cucciolo e l'area della Carpenada, palesate lunedì sera in occasione del confronto con i cittadini sulla piattaforma Zoom, non hanno fatto che inasprire i toni della questione e preoccupare ulteriormente i residenti della zona. Non hanno aiutato nemmeno le cifre: la nuova strada porterebbe via l'8% del traffico alla rotatoria della Cerva, l'83% delle auto continuerebbe a scorrere in direzione del centro città, il 6% verso Ponte e il 6% verso Levego. Dati sciorinati dall'assessore all'urbanistica Franco Frison a dimostrazione di come il via vai lungo il futuro tracciato non sarà poi cosi intenso, ma letti dal Comitato come chiara dimostrazione dell'inutilità dell'infrastruttura. Dopo l'elettrodotto di Terna, insomma, un altro grande tema si prepara a crescere e a tenere banco nel capoluogo per i prossimi mesi. O anni. Non si sa. Perchè lunedì qualche punto è stato chiarito, ma sulle tempistiche che tanto stanno a cuore ai cittadini e sulle quali misureranno la battaglia del prossimo futuro, si sa ancora molto poco.

IL TRACCIATO

Sarà temporaneo. Ma forse no. Costerà 1 milione 800 mila euro e li metterà il Comune, ma non è certo come. Partirà dal Cucciolo e approderà all'altezza della Villa Carpenada, ma dovrebbe in realtà collegarsi con la rotonda di Marisiga. Ci sono ancora tanti punti da chiarire sull'opera, ma qualcosa di più lunedì sera è stato capito. La strada sarà l'opera che annuncerà la ben più importante strada di collegamento tra Chiesurazza e Marisiga, di cui il sindaco sembra aver già parlato con la Regione. «Quell'intervento sarebbe davvero risolutivo, passerebbe attraverso i prati in galleria ha spiegato alle oltre 100 persone collegate sulla piattaforma -, ma costa 20 milioni di euro. Perciò in attesa di avere i fondi siamo partiti a lavorare su una seconda ipotesi, quella della Cucciolo Marisiga che servirà fino a quando non faremo il collegamento più importante, dopo di che diventerà una bretella interna».

IL TRAFFICO

Ma i dati non convincono i cittadini. Perchè se il punto nero della rete viaria cittadina è la Cerva, allora togliere da lì appena l'8% del flusso appare poca cosa. Il no del gruppo, va da sé, è stato categorico e a nulla è servito il richiamo di Massaro alla responsabilitò comune, perché un'opera deve rispondere alle esigenze di un'intera città e non di un solo quartiere. «Non ha senso questa strada ha commentato Lorenzo Battistel, portavoce del Comitato -. Una volta fatta avremmo mangiato territorio inutilmente se davvero ne verrà poi realizzata un'altra. La mia impressione è che si sta cercando di risolvere un problema senza nemmeno centrarlo e si stanno spendendo soldi pubblici con troppa leggerezza».

LA BATTAGLIA

Al momento il progetto definitivo ha acquisito il parere favorevole di tutti gli enti interessati e il tracciato è già stato modificato sulla base delle osservazioni di ciascuno. Da qui si aprono i sessanta giorni durante i quali i cittadini possono presentare le loro, di osservazioni. Il Comitato intende mettere in campo tutte le risorse possibili. Nella prossima riunione di Consiglio comunale presenterà la petizione popolare con le 580 firme raccolte e poi, forse, si farà aiutare da Vivaio Dolomiti che ha offerto il proprio sostegno, gratuito, nella redazione delle valutazioni ambientali. Il sentimento predominante, ieri, era comunque di sconforto. «Ormai hanno deciso tutto e la faranno, non c'è speranza, ripetevano i cittadini al termine della riunione, quando sindaco e assessori già si erano scollegati. Ma Battistel e Vivaio Dolomiti, entrato nella questione, non intendono arrendersi e hanno convinto anche gli altri a seguirli».

Alessia Trentin

