Circolo ospedaliero: doni al S. Martino

SOLIDARIETA'BELLUNO Regalo di Natale all'Usl 1 Dolomiti. Sotto l'albero, per l'azienda sanitaria locale e per tutti i bellunesi, un dono da 17.300 euro da parte del Circolo Ospedaliero San Martino che, ancora una volta, dimostra grande generosità verso la sanità del territorio. La donazione ha permesso di acquistare tre macchinari che troveranno ampio utilizzo nei reparti dell'ospedale, migliorando la qualità di vita di pazienti e la precisione delle diagnosi. Un audiometro per il poliambulatorio di Belluno, del costo di oltre 5 mila euro,...