Cinquecento raggiri all'anno: vademecum per difendersi

IL PROTOCOLLOSono purtroppo tanti i casi di anziani che, soprattutto nel periodo estivo, vengono avvicinati e raggirati. Il fenomeno, infatti, ha avuto un sensibile aumento negli ultimi anni e nel Bellunese è il reato più diffuso (circa 500 casi denunciati all'anno). La casistica è infinita. Tra le truffe più ricorrenti ci sono quelle in abitazione che iniziano sempre con una scusa per entrare in casa: controllo del gas, lettura della luce. Ma anche truffe telefoniche, online e porta a porta oltre alla classica truffa dello specchietto...