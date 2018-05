Cimitero degli animali, tutti lo vogliono e il Carroccio invita il Comune a farlo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'IDEABELLUNO «Un plauso al Patto per Belluno, ma noi siamo arrivati prima». Suona grosso modo così il commento della Lega Nord alla proposta del gruppo politico di Francesco Pingitore, Orso Grigio, Celeste Balcon e co. di realizzare un cimitero degli animali gestito da Apaca. Come dire, bell'idea ma niente di nuovo. «La Regione Veneto, per merito del nostro presidente Luca Zaia e dell'assessore competente, si è già mossa in tal senso regolamentando la materia spiega il segretario della sezione cittadina della Lega, Paolo Luciani -. Gli...