Cimiteri incolti: il Comune straccia il contratto con la coop

MANUTENZIONIBELLUNO Grattacapo quasi risolto: sopra i cimiteri cittadini sta per tornare il sereno. Un accordo deliberato ieri dalla giunta comunale metterà un punto al travagliato rapporto tra Palazzo Rosso e la cooperativa Barbara B di Torino alla quale, dal 2017, era stata affidata la cura e i servizi cimiteriali dei dodici campisanti cittadini. LA RISOLUZIONE«Giungiamo così alla conclusione di una vicenda complicata, che ha visto numerosi richiami da parte nostra alla società per i ripetuti disagi ai cittadini, per i quali ci scusiamo...