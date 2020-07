L'ASSEMBLEA

BELLUNO L'Uici rinnova le cariche. Ieri nell'assemblea al Teatro Giovanni XXIII è stato eletto il nuovo consiglio dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti: il gruppo dovrà nominare al suo interno, entro quindici giorni, i nuovi presidente, vice presidente e consigliere delegato. «Mi sono ricandidato come consigliere per raggiungere il numero di cinque ha dichiarato ieri alla sala il presidente uscente, Stefano Pellini, al suo secondo mandato -, fatto sta che serve un ricambio generazionale». I candidati erano il numero necessario per formare la nuova squadra, ma una buona notizia c'è e ha il nome di Greta e Marco, due giovani di 22 e di 27 anni che hanno deciso di mettersi in gioco e dare la propria disponibilità all'interno dell'Uici. Sono stati votati e sono entrati a far parte del nuovo consiglio insieme a Luciana Dalle Molle, vicepresidente uscente, Paolo De Valier e, appunto, Stefano Pellini. Pellini è stato votato anche come delegato al congresso nazionale mentre per il ruolo di consigliere regionale c'è stata un'unica candidatura, quella di Domenica Lo Presti. In quanto a partecipazione, Pellini si dice contento. Seduti in platea si contavano ieri mattina 25 soci, su 140 totali dell'Uici. «Parliamo del 20 per cento - dichiara il presidente uscente - sembra poco ma non è così, è una buona risposta. Bisogna tenere conto di come molti soci siano anziani e abbiano problemi logistici che ci possono essere nel raggiungere Belluno da zone lontane». (a. tr.)

