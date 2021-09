Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SUI PEDALIBELLUNO Belluno come l'Alto Adige: Fiab sogna in grande e nella quarta edizione della Grande Pedalata della Valbelluna fa il bilancio delle ciclabili in provincia. Come ogni anno, infatti, anche l'edizione 2021 è stata l'occasione per i soci della Federazione per incontrare i sindaci del territorio, chiacchierare dello stato delle ciclabili e confrontarsi sui nodi critici della viabilità. Rispetto al primo anno, quando la...