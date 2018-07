Ciclabile della Valbelluna: entro l'anno da Ponte a Mel

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PONTE NELLE ALPILocalità Campigoi di Ponte nelle Alpi, venerdì 27 luglio: la ruspa dell'Unione Montana Belluno-Ponte nelle Alpi ha dato il via alle opere per la realizzazione della nuova pista ciclabile della Sinistra Piave che collegherà Ponte con Limana e poi Trichiana e arrivare sino a Mel. Tutto entro la fine dell'anno, forse già in autunno. La buona notizia, intanto, è che, come promesso, il cantiere è stato aperto entro la fine del mese di luglio. IL PERCORSOLa pista si snoderà per un tracciato lungo circa venti chilometri. Dal...