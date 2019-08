Cibo per i gatti del Nevegal grazie ad una colletta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOBELLUNO Un quintale e mezzo di cibo per gatti è stato destinato ieri alla colonia felina del Nevegàl. L'associazione Siamo tutti animali ha raccolto la richiesta dei due gestori che si prendono cura dei mici. È stata fatta una sorta di colletta tra gli associati e ieri due attivisti hanno portato le provviste in quota. Una situazione, quella della presenza di colonie feline in comune, molto diffusa. Cristiano Fant, di Siamo tutti animali afferma che nel territorio di Belluno «ce ne saranno circa una centinaia, tra gradi e piccole»...