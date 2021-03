IL CASO

BELLUNO Pensionati della Cisl sul piede di guerra. L'istituto bancario Unicredit sta infatti chiudendo diverse filiali e sportelli bancomat nel territorio provinciale, soprattutto nei centri più periferici. Una decisione che penalizzerà le persone anziane per le quali il legame fisico con la filiale è sinonimo di vicinanza ai propri soldi e ai propri averi. L'annuncio dell'imminente chiusura delle sedi di Borca di Cadore, Candide, Sappada e Cesiomaggiore (compreso lo sportello per il prelevamento dei contanti) è arrivato in questi giorni, lasciando sconcertati i primi cittadini dei vari comuni ma anche i pensionati della Cisl Fnp. «Siamo preoccupati dalle numerose chiusure annunciate da Unicredit nelle zone più periferiche della provincia - afferma Rino Dal Ben, segretario generale della Cisl Fnp Belluno Treviso -, non è pensabile che tutti i clienti anziani siano nelle condizioni di effettuare le operazioni online né è accettabile che i territori più periferici vengano lasciati senza neppure uno sportello bancomat. Il disagio sarà enorme, i cittadini dei piccoli comuni si sentono ancora una volta abbandonati. Porteremo al sindaco e alle istituzioni la voce e le istanze dei pensionati che vivono in questi paesi con sempre maggiori difficoltà, incluse quelle legate alla mancanza di reti idonee e veloci per la connessione a Internet». Il sindaco di Cesiomaggiore Carlo Zanella, ha inviato ieri una missiva ad Unicredit, ma anche a Provincia, Prefettura e Regione Veneto, denunciando tale depotenziamento dei servizi e chiedendo una presa di posizione forte. (E.S.)

