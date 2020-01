Chiusura negozi: «Unica soluzione la tassa unificata»

NEGOZI SCOMPARSI

BELLUNO Ha la lettera pronta nel pc, da inviare al Governo. Poi chiederà un incontro ai parlamentari bellunesi. Franco Roccon, presidente di Belluno e del Veneto di Usarci - Unione sindacati agenti e rappresentanti di commercio non intende mollare la presa.

ALIMENTARI DI PODENZOI

Al servizio girato qualche giorno fa a Podenzoi, dove il 2020 ha portato con sé la chiusura di un piccolo negozio di alimentari diventato simbolo delle botteghe che muoiono nelle frazioni, e andato in onda ieri sera su Rete4 seguirà quello girato con la troupe di Mi manda Rai3 in onda venerdì 17 alle 10. Nel frattempo Roccon non resterà con le mani in mano, ma inviterà il Governo e i rappresentanti bellunesi a Roma ad ascoltarlo. Sì, perchè ha un'idea ben formulata in testa. Il numero uno degli agenti di commercio veneti immagina un futuro dove paesini di montagna e frazioni marginali pullulano di piccole attività economiche che ben sopravvivono grazie ad una tassazione per così dire amica.

IL PRESIDENTE

«L'ho spiegata anche nell'intervista con Nicola Porro per Rete4, questa proposta dichiara -, ovvero di decidere una tassazione fissa per i piccoli negozi, indipendente dal reddito e dal guadagno. Per esempio 3 mila euro l'anno, insomma un sistema in cui le tasse vengono pagate con un forfait. Certo, serve decidere i criteri per cui concedere questo aiuto, per esempio per le attività sopra una certa quota e per quelle in paesi con poche migliaia di abitanti». In questo modo non solo i commercianti non si troverebbero strozzati dalle spese, ma eliminerebbero anche tanti balzelli e lungaggini burocratiche come lo scontrino elettronico e la necessità di fare riferimento ad un commercialista. «Ne parlerò con i nostri politici, ma non solo prosegue risoluto intendo inviare una lettera al Governo per portare la mia idea all'attenzione di chi di dovere. Io credo ci sia una seria e precisa volontà di chi ci governa di focalizzare il giro di affari su pochi grandi negozi, sulla grande distribuzione insomma, perchè si pensa sia più facilmente controllabile sotto il profilo fiscale. Pensano, sbagliando, che l'evasione si concentri sui piccoli negozi».

LA PROPOSTA

La proposta, entrata ieri sera nelle case di migliaia di italiani davanti alla tv dopo cena, verrà ribadita anche davanti alle telecamere di Rai3. La speranza, va da sé, è che qualcuno ascolti l'appello e prenda a cuore l'economia di montagna. «Quando un'attività chiude tutto l'indotto ne risente conclude Roccon -, compresa la categoria degli agenti di commercio. A dicembre nel Bellunese hanno chiuso una quarantina di aziende, su 1800 attività totali. In ambito nazionale ci sono 1 milione 200 mila frazioni sotto i mille abitanti e di queste circa la metà ha un negozio. Questo per dire che dagli Apennini alle Alpi la mannaia non risparmia nessuno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA