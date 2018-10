Chiude la galleria nuovi lampioni traffico deviato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIABILITA'BELLUNO Galleria Belluno chiusa: per tutta la giornata di oggi sarà vietato il passaggio. A pochi giorni dall'entrata in vigore dell'ordinanza anti smog un nuovo divieto arriva a sbarrare la strada agli automobilisti. Come se le norme che limitano la circolazione dei veicoli in città non fossero state sufficienti a gettare nel panico i bellunesi e a sconvolgere il tram tram e gli itinerari quotidiani di molte persone, oggi chi guida dovrà fare i conti con una nuova scocciatura. Limitata, però. Il divieto di passaggio lungo la...