Chiesurazza aspetta ancora il parco «Solo promesse: siamo molto delusi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PROTESTABELLUNO La rabbia, dicono, ha lasciato il posto alla delusione. Perchè sulla piana di Chiesurazza anche l'erba, alta, lascia intendere come il progetto del parco sia fermo. L'amministrazione Massaro aveva stanziato a bilancio 50mila euro e un progetto per arredare l'area e renderla sicura per i bambini esiste, solo che ad oggi non è stata piantata una pala nè smossa una zolla per concretizzare il tutto. E i residenti sbottano. Ieri sulla pagina Facebook Un parco per Chiesurazza è stato pubblicato un post di polemica e di...