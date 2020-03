CHIESA

BELLUNO Ringraziamento dal pulpito ieri del vescovo Renato Marangoni a chi in questi momenti lavora negli ospedali della provincia affrontando l'emergenza coronavirus. Una stretta di mano ideale data dal presule ai camici bianchi durante la messa per pochi intimi che Marangoni ha celebrato ieri in diretta sul Telebelluno e via Facebook. Era ieri la terza domenica di Quaresima e altrettante sono state finora le messe che il vescovo ha celebrato nella cappella del Centro Giovanni XXIII che sono state trasmesse in diretta a beneficio di chi non ha voluto rinunciare alla messa domenicale. Pochi i presenti oltre al vescovo e al suo segretario don Roberto De Nardin, due suore e una laica. «Sento che anche in questa condizione possiamo vivere insieme ha esordito il presule nella sua omelia - anche questo è un tipo di fraternità. E così mi sento presente nelle vostre case, soprattutto in quelle dove maggiore è la preoccupazione». Poi, prendendo spunto dalle letture delle domenica e dell'intera Quaresima, ha proseguito: «Anche per il popolo di Dio nel deserto c'era una domanda: Il Signore è in mezzo a noi, sì o no? È bene che questa domanda rimanga, perché essa ci induce a cercarlo». E dal Vangelo monsignor Marangoni ha riflettuto sull'espressione «Questo è veramente il salvatore del mondo!»: «Penso a noi, che in questo momento sentiamo il bisogno di un salvatore del mondo. Ma nel Vangelo ad incontrare Gesù non sono i discepoli, ma i Samaritani: è qualcosa di nuovo; come la primavera che stiamo aspettando: sembra sospesa in questi giorni difficili. Anche alla Samaritana che ha incontrato il Cristo è accaduta una casa nuova e diversa: una novità che apre al futuro. E le prossime domeniche incontreremo un cieco dalla nascita e Lazzaro: anche per loro c'è un futuro di vita dato dalla premura di Gesù. Il significato è che per ogni situazione di vita, anche in questo momento, per chi è in salute o malattia, è da noi conosciuto o no, è dentro o fuori da qualsiasi appartenenza anche religiosa, per tutti c'è un germe di primavera». Il vescovo si è poi rivolto a quanti lo seguivano da casa: «Come è stato per la Samaritana: che anche per tutti noi qualcosa si sblocchi nella nostra vicenda. Coltiviamo la promessa dell'incontro con Gesù: anche lui ha sete, dice il Vangelo, e sta cercando con noi». Al termine, Marangoni ha rivolto un pensiero e un ringraziamento a tutti coloro che, in modo diverso, in questo momento si stanno occupando del bene comune «perché il nostro vivere quotidiano possa ricominciare e proseguire».

In particolare si è rivolto a chi è a stretto contatto con gli ammalati: «Il pensiero più commosso, più riconoscente e degno di fiducia va' alle persone che lavorano con passione e dedizione in ambito sanitario, tutte: da chi dirige il personale a chi disinfetta i luoghi, da chi cura gli ammalati a chi si dedica all'igiene delle persone, da chi si presta come volontario a chi è stato richiamato in servizio. In questi giorni sono loro a darci luce e sapore. Quello che stanno facendo per prevenire, sanare, guarire, è una grande scuola di vita, è una formazione alla responsabilità dell'amore, è un insegnamento di umanità, è una pratica di bene comune che costruisce famiglia e società». Poi ha allargato la riflessione anche ad altri ambiti: «Unitamente a loro va il nostro riconoscente apprezzamento a tutti i responsabili delle Istituzioni, della sicurezza e della Protezione Civile. Grazie di cuore: lì dove c'è amore, la vita non perde ma salva, fiorisce e porta frutto».

