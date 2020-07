IL CASO

BELLUNO Chiede soldi per i bambini malati di leucemia: la bellunese avverte l'Associazione Italiana contro le leucemie e i linfomi (Ail), sezione di Belluno e scatta l'allarme. «Non è l'Ail che fa quelle telefonate», precisa.

LA SEGNALAZIONE

«Ci è giunta - spiega l'Ail che a Belluno opera da 37 anni- la notizia di un probabile tentativo di truffa. Una donna ha chiamato telefonicamente in questi giorni un'anziana, tramite il numero fisso in elenco, adducendo di agire in favore di bambini ammalati di leucemia e del loro peregrinare in quel di Padova per affrontare il duro percorso terapeutico e di come siano necessarie delle offerte per il supporto economico di chi si trovi in dette vicissitudini. È stata quindi chiesta quale somma di denaro poteva essere data, la conferma dell'indirizzo, sempre ricavabile dall'elenco telefonico, con la precisazione che a ritirare i soldi sarebbe stato un incaricato munito di una sorta di pettorina di riconoscimento. La donna voleva poi, in anticipo, sapere le generalità della signora al fine di predisporre una sorta di ricevuta».

LA SCOPERTA

«L'evento non si è verificato poiché la cara signora ha chiamato in tempo la Sezione Ail di Belluno - proseguono dall'associazione - apprendendo che le modalità messe in atto con la telefonata non sono assolutamente in uso». L'anziana ha avvertito anche la polizia.

L'APPELLO

«Pur non avendo quella donna nel corso della telefonata fatto riferimento all'Ail -conclude l'associazione - si è ritenuto doveroso di segnalare tale episodio: in presenza di richieste telefoniche di denaro, si sappia che non è l'Ail di Belluno».

