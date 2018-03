Chiede l'elemosina davanti al teatro: sanzionato un migrante irregolare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

QUESTURABELLUNO Viene fermato mentre chiede l'elemosina davanti al teatro comunale di Belluno e scoprono che ha il permesso di soggiorno scaduto, tentando però di salvarsi esibendo quello di un suo amico.Un giovane extracomunitario è finito nei guai, non solo è stato sanzionato per l'attività di accattonaggio, vietata in città, ma anche per essere sprovvisto di documento di identità, per sostituzione di persona e per falsa attenzione al pubblico ufficiale.È accaduto giovedì mattina in piazza Vittorio Emanuele II dove il giovane...