Chi me lo fa fare gli ex bellunesi si raccontano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CONVEGNOBELLUNO Il titolo del convegno Chi me lo fa fare? è volutamente provocatorio. E se non viene spiegato rischierebbe di essere fuorviante. L'idea che ha mosso l'Ufficio di pastorale sociale e del lavoro nel preparare l'appuntamento di sabato 14 e domenica 15 settembre a Col Cumano di Santa Giustina è da una parte raccontare la passione per il territorio, dall'altra sapere cosa qui non abbia trovato chi è stato costretto ad andarsene pur mosso dal medesimo coinvolgimento, dall'altra infine ascoltare anche testimonianze di chi...