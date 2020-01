LA POLEMICA

SANTO STEFANO Non si è fatta attendere la replica di Luca De Carlo, deputato di Fratelli d'Italia, e di Pier Luigi Svaluto Ferro sulle dichiarazioni di Roger De Bernardin, capogruppo dell'opposizione di Santo Stefano. Il nocciolo della questione sono sempre i vincoli imposti dal Ministero dei beni culturali su Auronzo e il Comelico, dove essi sono entrati a gamba tesa nella partita sul collegamento sciistico interregionale con la Pusteria. Ad accendere la miccia era stato il sindaco di Perarolo, che nel consiglio provinciale tenutosi a Santo Stefano aveva auspicato da Palazzo Piloni il coraggio, per protesta, di uscire dalla Fondazione Unesco, come reazione al diktat del Mibact, e che oggi rilancia l'idea della Bellunexit.

LA PROVOCAZIONE

Nel silenzio generale che ha avvolto la provocazione, a quasi due settimane dall'assemblea, ieri si è alza la voce, diametralmente opposta, di De Bernardin. Una presa di posizione, coraggiosa e fuori dal coro, che ha scatenato i due sindaci cadorini.

LA RISPOSTA

«Chi difende i vincoli, condanna il territorio affermano Luca De Carlo e Pier Luigi Svaluto Ferro un territorio che nemmeno un anno fa si era candidato ad amministrare. La lotta contro i vincoli è unitaria e trasversale per consentire a chi oggi vive in montagna di continuare a restarci». Tra i due primi cittadini e il coordinatore di R-Esistere è un serrato botta risposta su chi non abbia compreso, fino in fondo, la questione. «Evidentemente, qualcuno non ha capito che l'imposizione dei vincoli è la pietra tombale sul futuro prossimo del Comelico e dei suoi abitanti commenta De Carlo . Pensare di contrastare lo spopolamento senza possibilità di investimenti e di sviluppo è impossibile; qualche burocrate in un ufficio romano ha deciso che tutto deve restare così come è: quali azioni si potranno mai fare, a parte guardare i boschi allargarsi e i paesi sparire? Quali temi pensa di poter portare De Bernardin in un dibattito politico se avremo le mani legate? Lo spopolamento è l'effetto dell'assenza di politiche per la montagna e la situazione non potrà che peggiorare con quest'imposizione che impedirà lo sviluppo di qualunque servizio». Il deputato ricorda che, lo scorso giugno, c'era tutto l'arco costituzionale in corteo, a Padola, per difendere il collegamento sciistico. «Mi pare evidente quindi chi oggi sta strumentalizzando politicamente la situazione sottolinea De Carlo . Attaccare chi difende il territorio è una mossa sbagliata: Fratelli d'Italia si sta facendo portavoce di un'intera area che a gran voce chiede di poter sopravvivere». Da parte sua Svaluto Ferro rilancia la proposta di uscita della Provincia di Belluno dalla Fondazione Dolomiti Unesco. «A cosa serve tutelare il paesaggio se non si difende chi lo vive, lo cura, lo mantiene in ordine, pulito e sicuro? chiede . A chi giova un parco gioco selvaggio per i turisti, che nel giro di qualche anno lo abbandoneranno perché non curato e pericoloso? Noi stiamo con i montanari, gente che vive la montagna ogni giorno, con il sole, la neve e la pioggia, e non con chi viene solo nel weekend per sciare e farsi una passeggiata al fresco dell'estate o ammira le sue bellezze su una foto». «L'ambiente resta una delle nostre priorità, la principale gli fa eco De Carlo ma per noi ambiente vuol dire cura, natura e uomo che vivono insieme nel reciproco rispetto. Non possiamo togliere la persona dall'ambiente. Se lo si fa, perdono tutti: il paesaggio perde il suo ordine e la sua bellezza, che si volevano tutelare, e gli uomini perdono il loro diritto a vivere a casa propria».

Yvonne Toscani

© RIPRODUZIONE RISERVATA