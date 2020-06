CESIOMAGGIORE

Il consiglio comunale di Cesiomaggiore dà il via libera all'acquisto di un terreno che consentirà la realizzazione di un ecocentro tutto nuovo. «Il nostro ecocentro comunale è deficitario sotto diversi punti di vista spiega il sindaco di Cesiomaggiore Carlo Zanella -. Abbiamo ricevuto diverse lamentele da parte dei cittadini e gli operai comunali ci evidenziano spesso criticità nella gestione. Ecco quindi che cogliamo la palla al balzo ed acquistiamo un terreno adiacente all'attuale ecocentro con la prospettiva di costruirne uno ex novo rispondente a tutte le normative vigenti e soprattutto funzionale agli utenti ed ai nostri dipendenti.

La notizia dell'acquisto del terreno è stata data in Consiglio all'interno di una corposa variazione di bilancio da oltre 460mila euro che permetterà di realizzare opere ed attività attese da tempo dai cesiolini. «Questa variazione, unita alle risorse derivanti dal post Vaia e dal fondo Comuni di confine ci permette di eseguire diversi cantieri importanti su tutto il territorio comunale» specifica Zanella. Ma entriamo nel dettaglio di qualche numero. In entrata si registrano 38mila euro di contributo statale che servono per aiutare il comune a far fronte alle minori entrate derivanti dalla pandemia (es. 7.400 euro in meno dall'imu, 1.800 in meno dalla tosap, 10.800 in meno proventi scuolabus, 2.900 euro in meno derivanti dalla chiusura della palestra, ecc.), 5mila euro di contributo per il progetto sulla povertà, 1700 dal miur per gestione delle scuole, 50mila euro di contributo statale per l'efficientamento energetico della scuola, 110mila euro circa dell'unione montana feltrina per i canoni idrici (2018, 2019 e parte 2017). Per quanto riguarda le spese il Comune ha deciso di investire per l'imbiancatura del municipio (11mila euro), per l'imbiancatura e sanificazione della scuola media (19mila euro), imbiancatura e sostituzione delle tende della scuola media (22.900 euro). Per quanto riguarda gli investimenti, l'amministrazione sostituirà un portone del comune e ha messo ulteriori risorse per Orsera (24.900 euro), sostituzione illuminazione pubblica scuola media ed efficientamento energetico illuminazione pubblica (50mila euro), completamento lavori Val Cornera e messa in sicurezza via Petrocelli (112mila euro), manutenzione strade (47mila euro), realizzazione piazza Pullir e consolidamento muro sud ovest della scuola media (97mila euro), acquisto sedie e banchi per le scuole (5.500 euro) e sistemazione aree verdi di Orsera e Pullir (40mila euro). (E.S.)

