CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CESIOMAGGIOREDopo cinque mesi di lavori di ristrutturazione ha riaperto per le festività natalizie la pizzeria-ristorante da Rosario a Toschian. Ieri pomeriggio inaugurazione rivolta ai clienti storici e più affezionati ma anche a chi ha voluto conoscere questo locale che ormai è diventato quasi un'istituzione per il territorio cesiolino e non solo. Un'attività di ristorazione gestita da tantissimi anni da Rosario Apuzzo e dalla moglie Orietta. I lavori sono iniziati qualche mese fa e hanno visto un completo rifacimento dei locali che...