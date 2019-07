CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CESIOMAGGIORECesiominore, una frazione dimenticata. Il grido di aiuto arriva dai residenti che resistono in questa frazione tanto bella quanto progressivamente abbandonata. A farsi promotore della denuncia è Dino Zanella, presidente del locale comitato San Leonardo, che spiega la situazione e invita l'amministrazione a fare qualcosa per invertire la rotta.L'ABBANDONOCome accade ormai in tanti piccoli paesi del nostro territorio, quando vengono a mancare gli anziani, i figli o gli eredi non si interessano delle vecchie case che inesorabilmente...