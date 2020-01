Certottica, nuovo Master e laboratorio

FORMAZIONE

BELLUNO In primavera partirà un nuovo Master in provincia: 120 ore sull'innovazione sostenibile per l'occhialeria e l'accessorio moda, sarà dedicato a 20 responsabili di funzione per dare impulso all'industria creativa verso le nuove frontiere della sostenibilità. A metterlo in cantiere l'università di Padova che lo ha approvato nel consiglio di ateneo di giovedì. L'iniziativa è stata anticipata ieri mattina dal presidente di Certottica, Luigino Boito, che ha firmato con il presidente della Camera di commercio Belluno Treviso, l'accordo per la nascita di un laboratorio di protipizzazione. «L'intervento - ha spiegato Boito - si inserisce nell'ambito del più ampio progetto già concretizzato del Politecnico Internazionale dell'Occhiale, inaugurato a dicembre, che mette a sistema i saperi espressi da Università e centri di ricerca, imprese e altri soggetti qualificati, per continuare a creare valore aggiunto e garantire un turn over specializzato per realtà del settore». Camera di commercio contribuirà all'intervento da 250 mila euro, mettendone 50mila. Il laboratorio di prototipia dovrà consentire di perfezionare la formazione degli allievi dell'Its Academy di Design e Tecnica dell'occhiale che è giunto ormai alla sesta edizione. «Unico nel suo genere per l'occhiale e unico nel bellunese - prosegue Boito - l'Its voluto dal Miur e dalla Regione registra il 92 per cento di assunzioni degli allievi a sei mesi dal termine». Per sottolineare quanto il progetto sia importante per il territorio il numero uno di Certottica ha citato anche le imprese che finanziano i rimanenti duecento mila euro del progetto: Luxottica, Marcolin, Thelios, Kering, De Rigo Vision, Marchon, Safilo e Fedon, oltre a Confartigianato. Obiettivo aprire i battenti entro marzo con l'avvio del nuovo Master nato in sinergia con l'università di Padova, Dipartimento industriale.

A.Z.

