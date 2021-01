VERSO LE URNE

BELLUNO Il centro destra guarda al 2022. L'ingresso nel 2021 fa sentire il cambio della guardia a Palazzo Rosso sempre più vicino.

Le forze di opposizione, compatte nella critica contro l'Amministrazione Massaro, rivelano di aver iniziato le trattative. Così, mentre il Partito Democratico, seduto in opposizione, ha da tempo avviato il ragionamento con il sindaco per valutare se correre insieme alla prossima tornata, le altre liste si stringono tra loro e cercano un terreno comune. Non ci sono nomi o, almeno, ancora non vengono svelati, ma è chiara l'intenzione che la squadra fa la forza.

LA COALIZIONE

«È ancora presto per parlare in termini specifici della prossima tornata elettorale spiega Franco Roccon -, ma è comunque tempo di iniziare il ragionamento. Cercheremo di costruire un'esperienza amministrativa nuova, la pensiamo in modo diverso da Massaro su tanti punti e su questo terreno comune inizieremo l'aggregazione già in questo mese di gennaio». Roccon è legato ad un partito, la Liga Veneta, Luciano Da Pian alla Lega e Raffaele Addamiano ha da pochi mesi annunciato l'ingresso tra le fila di Fratelli d'Italia. A restare ancorati ad una civica, senza simbolo di partito, restano solo Paolo Gamba e Francesco Pingitore, per ora. Il tema dovrà essere valutato anche dalle segreterie dei partiti, naturalmente. «Le tre segreterie dovranno lavorare per creare un trait d'union spiega Da Pian per arrivare al risultato finale dell'aggregazione. Cosa dire? La prossima volta vogliamo portare a casa il risultato, è ancora presto per delineare un disegno più complesso ma le basi ci sono tutte». «Uniti si vince, ma questa è una mia riflessione personale dichiara Raffaele Addamiano, prima di mettere la decisione in mano al suo partito -, ci saranno riflessioni da fare in sede di segreterie». Insomma, a un anno e mezzo dalla sfida la corsa è partita. È ancora presto per ingranare la quarta, certo, ma le pedine si stanno posizionando e i fronti delineando piano piano. Il centro destra sembra più deciso a correre unito rispetto a quattro anni fa e sta scaldando i motori per il ritorno a Palazzo Rosso. (A.Tr.)

