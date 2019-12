CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CENTRO STORICOBELLUNO Grandioso come, forse, i bellunesi non si attendevano. Il Natale delle Dolomiti è stato inaugurato ieri pomeriggio in piazza Duomo tra due ali di persone. Un centinaio in tutto i bellunesi arrivati al taglio del nastro e rimasti fino alla fine della breve cerimonia, godendo della proiezione delle immagini dolomitiche sulla facciato del palazzo ex tribunale.Il governatore Luca Zaia no, non è arrivato, a rappresentare la Regione c'era il consigliere Franco Gidoni. Sentito e commosso il suo intervento, che ha fatto alzare...