Centro ancora coperto di neve: cadute e proteste

L'EMERGENZABELLUNO Sono passati tre giorni dalla nevicata, ma in centro città la neve è ancora ben visibile. In Piazza Piloni, per fare solo un esempio, «non si spala, ma si paga», sospira laconico un automobilista in coda davanti al parcometro. La situazione è sotto gli occhi di tutti: bisogna far attenzione a scendere dall'automobile, perchè sulla neve calpestata si è formata una lastra di ghiaccio. IN AULAIl consigliere della Lega, Andrea Stella, annuncia un'interrogazione. «Un paio di giorni si possono anche aspettare, ma poi...