Centro Aliante donazioni record alla San Martino

SOLIDARIETÀBELLUNO Sta procedendo piuttosto bene la campagna per la raccolta di fondi avviata da Società Nuova per realizzare il cosiddetto Centro Aliante, una struttura pensata per rispondere alle necessità di bambini e ragazzi con sindrome dello spettro autistico (avrà sede al Millennio, a Belluno, e sarà costituito da diversi spazi dedicati alle attività didattiche e cognitive, alla lettura e alla scrittura, con disporrà anche di una sala mensa e di una cucina). La partecipazione alla 24 ore di San Martino ha dato visibilità al...