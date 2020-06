SOCIALE

BELLUNO I Centri Diurni per persone con disabilità del Distretto 1 di Belluno e Distretto 2 di Feltre dell'Usl 1 Dolomiti hanno riaperto le loro attività. Durante il periodo di sospensione delle attività in sede per l'emergenza Covid erano stati garantiti il sostegno e il monitoraggio degli utenti e delle loro famiglie da parte dei servizi a cui afferiscono, anche con prestazioni personalizzate e a domicilio per le persone, la cui situazione personale e di contesto richiedeva questo tipo di soluzione al fine di superare il contingente stato di necessità. Sono stati compiuti i passaggi contenuti nella delibera della Regione del Veneto n. 595/2020 e nello specifico: tutti Centri Diurni hanno formulato il Piano organizzativo e delle attività, suddividendo per nuclei il personale e gli Ospiti, secondo le normative, hanno riorganizzato gli spazi seguendo le indicazioni regionali e si sono attivati per preparare cartellonistica da esporre nei servizi, secondo la normativa vigente. Le realtà sociali Usl hanno predisposto protocolli e procedure che regolano il comportamento del personale, l'igienizzazione e la sanificazione dei locali, i patti con le famiglie, comportamenti da seguire in caso di presenza o contatto con persone positive, contatti con visitatori e fornitori, utilizzo dei DPI. Tutti i Centri diurni si sono attrezzati con i dispositivi di protezione individuale necessari, è in atto la vigilanza sanitaria degli operatori secondo il programma contenuto delle disposizioni regionali. Sono stati inoltre eseguiti i tamponi a tutti gli utenti che hanno dimostrato un interesse a riprendere la frequenza dei Centri Diurni. I Centri diurni a gestione diretta e in convenzione hanno stipulato accordi con le ditte che si occupano dei trasporti in modo da garantire il mantenimento dei cluster anche durante il percorso casa-servizio e viceversa. Nello spirito della coprogettazione con l'Azienda Usl sono stati condotti i sopralluoghi delle strutture da parte del personale dello Spisal Sisp e del Servizio di Protezione e Prevenzione. Le relazioni dei sopralluoghi e i documenti preparati dai servizi sono stati recepiti nei piani organizzativi e delle attività.

