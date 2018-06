Centri diurni: i costi si diversificano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTESABELLUNO Nuovo accordo tra Usl 1 Dolomiti e Società Nuova: le tariffe per i centri diurni, d'ora in avanti, saranno differenziate in tre livelli. Il nuovo accordo contrattuale per la gestione dei centri al servizio delle persone con disabilità porta insomma con sé una sostanziale novità per le famiglie coinvolte. I costi saranno diversificati in base ai bisogni assistenziali, ogni persona avrà quindi un piano di fruizione del servizio e di assistenza con numero e tipologia di operatori dedicati a partire dall'analisi del proprio...