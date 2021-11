Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'IMPEGNOBELLUNO Si approssima il 25 novembre, ovvero la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Nel Consiglio provinciale di ieri l'Amministrazione di Roberto Padrin ha annunciato che destinerà 5 mila euro per il 2021 e altrettanti per l'anno prossimo all'associazione che, dal 2004 si occupa di questo fenomeno. Per l'occasione, ieri mattina, la presidente di Belluno Donna, Anna Cubattoli, è intervenuta in...