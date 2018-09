Centraline, verso lo stop agli incentivi «Segnali positivi, la Regione non ceda»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ITALIA NOSTRABELLUNO Verso uno stop agli incentivi per l'idroelettrico. Una buona notizia per i corsi d'acqua bellunesi, un'ottima notizia per Italia Nostra, che da tempo ha alzato le barricate sul Piave. Certo, il Decreto Rinnovabili deve ancora fare qualche passaggio. Non ultimo quello in Conferenza Stato-Regioni. Ma qualcosa si muove. Se, come pare, verranno interrotti gli incentivi alla costruzione di nuove centraline idroelettriche, dovrebbe fermarsi immediatamente la corsa all'oro bianco. Del resto, la stragrande maggioranza dei...