Centraline: nuovo presidio del Comitato

IN PIAZZABELLUNO «Con tutta la rabbia per questa politica , con tutto l'amore per questo territorio!»: si torna in piazza. Presidio contro l'idroelettrico venerdì prossimo alle 18.30 sotto Palazzo Piloni. A organizzarlo è il Comitato Acqua Bene Comune, ma vi parteciperanno anche diversi Bacini di pesca del territorio, associazioni e semplici cittadini. Perché la politica ha disatteso le speranze della popolazione, dimostrando di non volersi addossare troppe responsabilità. Non sono state applicate come si sarebbe potuto le nuove linee...