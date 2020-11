ENERGIA

BELLUNO La centralizzazione delle concessioni idroelettriche non si deve fare. A lanciare l'allarme l'assessore regionale Gianpaolo Bottacin: «Quello che per qualche ora sembrava uno scampato pericolo, dopo che eravamo riusciti a far stralciare la cancellazione della gestione dell'idroelettrico dal Disegno di legge di Bilancio statale, ora viene riproposto come emendamento alla Camera collegandolo a un altro Disegno di legge relativo alla Delegazione europea. Una cosa vergognosa». «Lo aveva già annunciato l'onorevole Borghi del PD sottolinea l'assessore -, dopo il ritiro di quell'emendamento sciagurato sull'idroelettrico, quando subito disse che lo avrebbero ripresentato perché la gestione dell'idroelettrico deve essere centralizzata a Roma. Per loro, a parole ma mai nei fatti sostenitori di facciata dell'autonomia, quindi la legge che regala le centrali idroelettriche alle Regione e milioni di euro alle Province che ospitano le centrali idroelettriche va abolita». Un grido d'allarme che ha visto compatto l'intero centro destra: «Strategia contro il territorio che annulla ogni forma di rappresentanza» per il senatore di Fratelli d'Italia Luca De Carlo mentre per Dario Bond di Forza Italia «il tentativo di romanizzare le grandi concessioni è scandaloso». Contro anche il Bard che con Andrea Bona che assicura: «È il chiaro segnale che si vuole punire i territori montani, dato che è soprattutto lì che viene sfruttato il suolo e l'acqua per la produzione energetica».

IL PROVVEDIMENTO

L'emendamento del Pd alla legge di bilancio allungherebbe le scadenze delle grandi concessioni e vorrebbe riportare in capo allo Stato, portare tutta la gestione della partita idroelettrica a Roma, viene bocciata senza se e senza ma. De Carlo: «La proposta avanzata dal Partito Democratico fa parte di una strategia contro il territorio che punta ad annullare ogni forma di rappresentanza e di autonomia. In un'ottica federalista e autonomista, mi sarei aspettato che le concessioni e soprattutto le risorse venissero assegnate alle province, e non centralizzate. Fratelli d'Italia si opporrà in tutti i modi a questa ennesima umiliazione per i territori, soprattutto quelli montani come Belluno dove questa decisione avrà le ricadute più pesanti». Dal Bard: «Si è capito che questo governo ce l'ha con le Regioni e con i territori periferici. È il chiaro segnale che si vuole punire i territori montani, dato che è soprattutto lì che viene sfruttato il suolo e l'acqua per la produzione energetica. Da sempre, chiediamo che le concessioni, una volta scadute, passino alla Provincia di Belluno» ricorda il presidente Andrea Bona. «Una cosa assurda se pensiamo alle dichiarazioni degli ultimi vent'anni dei vari esponenti locali del PD» conclude Bottacin.

