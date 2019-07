Centauro si schianta contro il furgone: la moto si spezza in due ma lui se la cava

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FONZASOStava salendo verso Ponte Serra, a bordo di una potente Kawasaky, quando ha urtato un furgone che scendeva.R.G., classe 1958, di Cesiomaggiore, è finito in ospedale, mentre la sua moto si è spezzata letteralmente in due. Fortunatamente l'uomo non è in pericolo di vita, nonostante il grave danno riportato dalla Kawasaky.Il sinistro si è verificato poco prima delle 12 lungo la rampa per la galleria di Pedesalto. R.G. viaggiava da solo. La dinamica dello scontro è al vaglio dei carabinieri di Arsié che dovranno stabilire cause e...