Censurato in chiesa il discorso per l'addio

CESIOMAGGIORE Vietato ai nipoti ricordare con le loro parole il nonno in chiesa al suo funerale. Non c'è stato verso per la famiglia di Elio Zanella, il 72enne di Cesiominore deceduto a fine luglio dopo essere finito in un canalone andando a funghi nella zona di Costa di Roro. Per la famiglia, oltre al dolore per la perdita del loro caro, anche quello per non aver trovato conforto proprio nel luogo deputato a darlo. In chiesa.IL MOTIVOLe regole della parrocchia di Cesiomaggiore sono ferree: non si concede a nessuno di intervenire con...