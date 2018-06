Cencenighe, Soppelsa batte il quorum «Subito al lavoro, la giunta è già pronta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CENCENIGHEMauro Soppelsa, 56 anni, è il nuovo sindaco di Cencenighe. Non ha dovuto attendere le 23 per assaporare questa vittoria che si giocava sul famigerato quorum: già alle 22, infatti, aveva superato il 52 per cento dei suffragi, e alle 23 la percentuale si era fermata al 53,45. In presenza di una sola lista, infatti, l'elezione del candidato avviene solo si raggiunte il 50 per cento più uno. Dunque, dopo un anno di commissariamento, visto che nel giugno del 2017 non si era presentata nessuna lista alla tornata elettorale...