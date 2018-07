Ceffoni e urla: stangata la maestra manesca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZABELLUNO Un anno e 4 mesi alla maestra manesca della scuola dell'infanzia del centro, imputata di maltrattamenti ai suoi piccoli alunni. La sentenza è stata pronunciata ieri pomeriggio in Tribunale a Belluno e prevede per l'imputata, M.F.L., 44enne originaria di Cosenza, che abita nel Feltrino, la sospensione della pena e la non menzione nel certificato del casellario giudiziale. Il giudice Angela Feletto ha condannato anche il Ministero dell'istruzione (chiamato nel processo come responsabile civile) al risarcimento del danno ai...