Cavarzano cambia volto grazie al Brollo

URBANISTICABELLUNO Cavarzano cambia volto. O, per dirla in altro modo, aggiunge un profilo all'esistente. Il quartiere residenziale, alla prima periferia nord est di Belluno, avrà un nuovo nucleo abitativo. Tutto colorato. Si tratta di ventisei unità, tra case singole, bifamiliari e appartamenti. L'apertura del cantiere è prevista per la primavera 2019. Abitazioni pronte dopo dodici-quattordici mesi. Coinvolta è la zona di via Castellani, praticamente di fronte alla scuola media Ippolito Nievo. Si tratta di diecimila metri quadrati di area...