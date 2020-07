LA DENUNCIA

BELLUNO Come un anno fa, anche questa volta è Raffaele Addamiano, consigliere di minoranza del Comune capoluogo, a raccogliere le dettagliate segnalazioni di Armando Ravizza, residente a Cavarzano e che negli ultimi dodici anni ha più volte segnalato necessità ed urgenze del quartiere. Senza però che dalla attestazioni di stima e di accoglienza delle sue rimostranze, si sia mai passati a fatti concreti. «Comprendo l'amarezza di Ravizza esordisce Addamiano e il fatto che dopo la mozione di un anno fa non sia successo niente, è molto grave perché essa era stata approvata all'unanimità ed era un vero e proprio impegno ad intervenire per il rifacimento dei marciapiedi, la realizzazione e la sistemazione delle strisce pedonali e la relativa loro illuminazione, ed la posa di un dissuasore». Ed invece niente. Ma Addamiano guarda oltre. «Lo scorso 15 giugno il consiglio comunale ha votato una variazione al Bilancio previsionale e non c'era alcuna voce che riguardasse interventi a Cavarzano. Dov'è finito quindi l'impegno unanime del luglio 2019?». Ancora il consigliere: «Dicono che non ci sono solidi per intervenire? I soldi ci sono come dimostra l'avanzo di amministrazione di 700 mila più i 2 milioni accantonati in via prudenziale. Dicono che non hanno personale? C'è una circolare ministeriale che permette nuove assunzioni e comunque l'Unione Montana ha maestranze a disposizione. E poi ci sono tanti volontari e suggerisco di coinvolgere le persone che percepiscono il reddito di cittadinanza». Sotto la lente vi è un pensiero diverso di città: «Lo scorso 25 giugno ho chiesto la convocazione della II Commissione per parlare del degrado della città: in quella occasione ho elencato tutti i problemi ma un consigliere di maggioranza ha negato che in città vi sia alcun degrado». (G.S.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

