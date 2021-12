SCUOLA

BELLUNO L'istituto Catullo si prepara a festeggiare il doppio secolo e intanto premia le eccellenze che continua a sfornare: consegnate ieri le borse di studio ai migliori diplomati e studenti. Fondato nel 1822, prima dell'Unità d'Italia, la scuola ora con sede in via Garibaldi ha accompagnato la società bellunese nella sua evoluzione, rispondendo ai bisogni educativi e anche del mercato. Nata per formare segretari e segretarie, negli anni ha aggiunto indirizzi, allargato la sede e organizzato anche un corso serale per adulti. Tutta questa storia, i personaggi importanti passati dentro le aule, gli avvenimenti più salienti e anche la sua evoluzione verranno raccontati il prossimo anno, nel ricco calendario di eventi previsto per festeggiare.

L'ANNIVERSARIO

Per la precisione si soffierà sulle candeline il 25 novembre, giorno ufficiale di fondazione del Catullo, ma le iniziative accompagneranno gli studenti e la comunità bellunese per un ampio periodo del prossimo anno scolastico. Non ci sono ancora date precise, il calendario è in via di creazione. Di certo si sa che a presiedere i festeggiamenti sarà uno dei dirigenti storici della scuola, Michele Sardo che ne ha retto le redini per 12 anni. «Vogliamo mettere insieme un percorso con più eventi, coinvolgendo attivamente gli studenti che saranno chiamati a lavorare, a creare ricerche di mercato e non solo rivela -. Il tema centrale sarà l'evoluzione della scuola di pari passo con l'evoluzione del territorio, il suo saper rispondere ai bisogni della comunità».

LA STORIA

L'istituto ha aperto i battenti il 25 novembre del 1822, ospitato in pochi locali della parrocchia di Loreto era quasi un laboratorio artigianale. Chi lo frequentava si formava per diventare segretario d'azienda. Oggi quell'indirizzo si è rinnovato diventando il Commerciale turistico e a questo si sono poi aggiunti il socio sanitario per formare oss e non solo e, nel 2010, il Liceo artistico, al momento l'unico in provincia. L'aumento delle proposte ha portato ad allargare gli spazi, tanto che oggi gli 800 studenti sono dislocati tra la sede di via Garibaldi e le aule in via Feltre. «Recupereremo le storie di personaggi importanti che hanno frequentato il Catullo, come quella del fondatore del Gazzettino Gianpietro Talamini prosegue Sardo e le vicende degli studenti impiccati in Piazzale Marconi durante la Resistenza».

LA CERIMONIA

Intanto ieri una parte degli studenti si è riunita al Cinema Italia per la cerimonia di consegna delle borse di studio in ricordo di Federica Da Col, allieva morta nel 2011 all'età di 15 anni mentre si recava a scuola, travolta da due auto. Ieri Sardo, dirigente in quell'anno, il dirigente attuale Mauro De Lazzer e i genitori l'hanno ricordata invitando gli allievi che si sono distinti all'esame di maturità e per la media conseguita lo scorso anno a ritirare una borsa di studio ciascuno. Venticinque in tutto, quelle donate. «Grazie a tutti e complimenti per i risultati ottenuti ha detto la mamma della giovane, commossa -, vi auguro di riuscire a realizzare tutti i vostri desideri e ricordate che la montagna ha bisogno di voi, spero che le competenze che acquisirete le spendiate qui, nel nostro territorio».

LE ECCELLENZE

Ai diplomati con 100 e lode è andato un premio del valore di 500 euro: Vanessa Cometto, Nicole Filipputti, Alessandro Mancini e Giorgia Mariano. Rebecca Chenet, Francesco De Bon, Denise Ferigo, Piero Grisot, Federico Marcomini, Anna Plazzoli, Elisa Robin, Alessia Soccol, Alessia Vianello e Alice Zuanon sono stati premiati per il loro 100 con 450 euro. Altre borse sono state distribuite a ragazzi che ancora frequentano la scuola, per i voti dello scorso anno scolastico. Gioia Conz della terza liceo artistico, Mara Rosset della terza indirizzo commerciale, Anna De Bona della terza socio sanitario, Anna Cecchet della quarta liceo artistico, Giada D'Ambros della quarta commmerciale e Pomarè Sofia della quarta socio sanitario si sono distinte aggiudicandosi 250 euro, mentre 200 euro sono andati a Elena De Pellegrin della prima liceo artistico, Esteban Martinez della prima commerciale, Elisa Frezza della prima socio sanitario, Giada De Col della seconda liceo artistico e a Siria Costa della seconda socio sanitario.

Alessia Trentin

