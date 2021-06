Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL SALUTOBELLUNO Dopo trentotto anni di servizio ventotto dei quali trascorsi come vicepreside all'Istituto Catullo, la professoressa Elisabetta Rizzo è andata in congedo. Per l'Istituto che si trova in centro città, quella della professoressa Rizzo non è stata certo di una figura secondaria. E nella foto pubblicata l'insegnante posa con il Dirigente Scolastico Mauro De Lazzer che la omaggia con un mazzo di fiori. In questi anni Elisabetta...