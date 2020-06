IL CREDITO

BELLUNO Per la Cassa rurale Dolomiti di Fassa, Primiero e Belluno è tempo di assemblea dei soci. Il conto economico 2019 chiude con un utile netto pari a 8.560.711 euro, quasi il doppio rispetto all'anno precedente e di gran lunga il migliore della storia di questo istituto di credito. La banca è figlia della fusione avvenuta nel 2017 tra la Cassa rurale Val di Fassa e Agordino e la Cassa rurale Valli di Primiero e Vanoi. Una realtà che nel triennio ha visto passare il proprio utile d'esercizio da 2,9 milioni di euro agli attuali 8,5. Cifre consistenti a cui si è affiancata la generosità: nello stesso periodo, infatti, sono stati devoluti oltre 2,6 milioni di euro a sostegno delle comunità locali sotto forma di contributi e sponsorizzazioni. Ventitrè le filiali di competenza: 8 in Val di Fassa, 6 nel Primiero, 5 in Valbelluna e 4 nell'Agordino. I dipendenti sono 135 mentre i soci oltre 8.500 e i clienti più di 32mila. «Crediamo molto nel supporto alle progettualità e alle iniziative delle nostre numerosissime realtà dell'associazionismo e del volontariato - affermano i vertici della Cassa - ciò si è concretizzato con quasi 400 iniziative per un ammontare complessivo di 940mila euro». Quest'anno, l'assemblea straordinaria e ordinaria della Cassa si svolgerà domani con il sistema del rappresentante designato, cioè un professionista al quale i soci conferiscono l'incarico di esprimere il loro voto sui punti all'ordine del giorno. La Cassa ha incaricato il notaio Alessandro Franco. Oltre al bilancio i soci sono chiamati a eleggere le nuove cariche sociali. Il consiglio di amministrazione sarà così suddiviso: 4 membri eletti tra i soci residenti od operanti nei Comuni della Val di Fassa, 2 di Primiero e Vanoi, 2 dell'Agordino e 1 di Feltrino e Valbelluna. I consiglieri si riuniranno poi per eleggere il presidente (attualmente è Carlo Vadagnini). Cambio della guardia anche tra il direttore quasi pensionato Luciano Braito e il successore Ruggero Lucin. Infine, capoarea è Eddy Fontanive mentre amministratore bellunese è Alessandro Scopel. (r.g.)

