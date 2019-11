Caso Nevegal, lite infinita: scontro anche in Regione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL BOTTA E RISPOSTABELLUNO Lontano dai pendii, con il rumore dei motoscafi in sottofondo, i dissapori sul Nevegal diventano terreno di scontro anche a Palazzo Ferro Fini sede del Consiglio regionale, in riva al Canal Grande. «La bocciatura del nostro ordine del giorno sul Nevegal è segno di miopia oggettiva da parte della Regione, potevamo dare un messaggio trasversale di sostegno a un percorso». Attacca Bruno Pigozzo che assieme ai colleghi di partito, Francesca Zottis e Stefano Fracasso, aveva messo nero su bianco un ordine del giorno per...