Caso Diciotti: autodenuncia dell'esponente sovranista

IL CASOBELLUNO Si autodenuncia alla polizia. Lo fa nell'ambito della vicenda relativa alla nave Diciotti, ferma per giorni al porto di Catania con a bordo circa 150 immigrati, per solidarietà nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Autrice del gesto eclatante è Antonia Titti Monteleone, in liena con quanto fatto dagli altri esponenti del Movimento Nazionale per la Sovranità. «Viste le indagini delle solerti Procure dell'isola - scrive Titti Monteleone in una nota - , che sembrano concepire l'obbligatorietà dell'azione...