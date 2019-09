Caso-camici, tutte le sigle contro la Cisl

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DIATRIBABELLUNO Sanità pubblica. La Cisl sta pensando di proporre un ricorso al giudice del lavoro per rivendicare i tempi di vestizione, ovvero quei minuti che il personale della Uls Dolomiti impiega per prepararsi ma soprattutto per la presa in carico del malato. Una strada che non è stata condivisa con le altre sigle sindacali, Cgil e Uil né con i dipendenti non iscritti ad alcun sindacato. Per Cgil Funzione pubblica e Uil Federazione poteri locali la vertenza potrebbe creare seri disagi a tutti, se non soppesata con attenzione e...